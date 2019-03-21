Столичний суд залишив під вартою водія BMW X5, який втік з місця ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою водія BMW X5, який підозрюється у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди в нетверезому стані та втік з місця пригоди. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
За повідомленням прес-служби, Київський апеляційний суд залишив в силі рішення районного суду про арешт водія BMW Х5, підозрюваного у смертельній ДТП у Києві.
Як нагадали в прокуратурі Києва, в ніч на 16 лютого на Столичному шосе сталася ДТП, в якій загинула жінка. Водій автомобіля BMW Х5, виїхав за межі проїзної частини, протаранив паркан, після чого зіткнувся із Daewoo Lanos, пасажирка якого згоріла в авто. Особу загиблої жінки вдалося встановити лише за результатами експертизи ДНК. Нею виявилася мешканка міста Києва, 1990 р.н.
Водій BMW X5 з місця аварії втік, однак невдовзі був затриманий.
Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
18 лютого 2019 року Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури міста Києва та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Як додатково повідомили УНН в столичній прокуратурі, сьогодні ж апеляція залишила в силі рішення про притягнення цього ж водія до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані за інцидент у минулому році.
Так, суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про притягнення його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в 10200 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на 1 рік. Минулого року поліцейські піймали його нетверезим за кермом.
Нагадаємо, 16 лютого водія BMW, 1998 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він разом із адвокатами прийшов у поліцію.