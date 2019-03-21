Столичний суд залишив під вартою водія BMW X5, який втік з місця ДТП

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 22259 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 53278 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 53127 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 68583 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 86041 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 84580 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 167480 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98885 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72084 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 326200 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
51%
Популярнi новини

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 22994 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19618 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 16184 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 15461 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 32270 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 167480 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 326200 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 259660 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 370727 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 381531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 22259 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14455 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19669 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26318 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47202 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Столичний суд залишив під вартою водія BMW X5, який втік з місця ДТП

Київ • УНН

 • 8834 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою водія BMW X5, який підозрюється у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди в нетверезому стані та втік з місця пригоди. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Столичний суд залишив під вартою водія BMW X5, який втік з місця ДТП

За повідомленням прес-служби, Київський апеляційний суд залишив в силі рішення районного суду про арешт водія BMW Х5, підозрюваного у смертельній ДТП у Києві.

Як нагадали в прокуратурі Києва, в ніч на 16 лютого на Столичному шосе сталася ДТП, в якій загинула жінка. Водій автомобіля BMW Х5, виїхав за межі проїзної частини, протаранив паркан, після чого зіткнувся із Daewoo Lanos, пасажирка якого згоріла в авто. Особу загиблої жінки вдалося встановити лише за результатами експертизи ДНК. Нею виявилася мешканка міста Києва, 1990 р.н.

Водій BMW X5 з місця аварії втік, однак невдовзі був затриманий.

Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

18 лютого 2019 року Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури міста Києва та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Як додатково повідомили УНН в столичній прокуратурі, сьогодні ж апеляція залишила в силі рішення про притягнення цього ж водія до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані за інцидент у минулому році.

Так, суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про притягнення його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в 10200 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на 1 рік. Минулого року поліцейські піймали його нетверезим за кермом.

Нагадаємо, 16 лютого водія BMW, 1998 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він разом із адвокатами прийшов у поліцію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,420.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,566.90