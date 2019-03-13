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Столичный суд начал заседание по делу Савченко и Рубана

Столичный суд начал заседание по делу Савченко и Рубана

Киев  •  УНН

 • 12108 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта, передает корреспондент УНН.

Дело рассматривает коллегия судей Соломенского районного суда Киева.

Надежда Савченко и Владимир Рубан присутствуют на заседании. Также на заседание суда приехала сестра нардепа Вера Савченко, много журналистов, в том числе иностранные, общественные активисты и адвокаты обвиняемых.

Перед началом заседания прибывшие долго спорили, поскольку зал заседания не был рассчитан на такое количество визитеров, и места, даже для того, чтобы стоять, всем желающим присутствовать не хватало.

В феврале Верховный суд передал дело Савченко и Рубана для рассмотрения в Соломенский районный суд Киева.

Добавим, как отметили ранее в ГПУ, Савченко и Рубан подозреваются в совершении заговора о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти и подготовки к указанным действиям (ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК Украины); приготовлении к посягательству на жизнь Президента Украины, народных депутатов, Премьер-министра, членов Кабмина, руководителей политических партий, в связи с их государственной или общественной деятельностью (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст . 28 ст. 112 УК Украины); приготовления к террористическому акту, то есть применению оружия, совершению взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни и здоровья человека, причинение значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, совершенные с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к гибели человека (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УК Украины); незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

При перевозке 8 марта 2018 года второй "партии" оружия с временно оккупированной части территории Донецкой области руководитель ОО "Офицерский корпус" был задержан, а позже задержана и нардеп.

В августе 2018 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Савченко и Рубана в совершении террористического акта в центре Киева завершено. По его словам, в ходе следствия добыто все необходимые доказательства, подтверждающие версию о подготовке теракта в столице.

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