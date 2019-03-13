Столичний суд розпочав засідання у справі Савченко і Рубана
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Солом'янський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі стосовно народного депутата Надії Савченко і екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту, передає кореспондент УНН.
Справу розглядає колегія суддів Солом'янського районного суду Києва.
Надія Савченко і Володимир Рубан присутні на засіданні. Також на засідання суду приїхала сестра нардепа Віра Савченко, багато журналістів, у тому числі іноземні, громадські активісти і адвокати обвинувачуваних.
Перед початком засідання прибулі довго сперечались, оскільки зала засідання не була розрахована на таку кількість візитерів, і місця, навіть для того, щоб стояти, всім охочим бути присутніми не вистачало.
У лютому Верховний суд передав справу Савченко і Рубана для розгляду у Солом'янський районний суд Києва.
Додамо, як зазначили раніше у ГПУ, Савченко і Рубан підозрюються у вчиненні змови про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади та готування до вказаних дій (ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 КК України); готування до посягання на життя Президента України, народних депутатів, Прем’єр-міністра, членів Кабміну, керівників політичних партій, у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 КК України); готування до терористичного акту, тобто застосування зброї, вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя і здоров’я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків, вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвели до загибелі людини (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 КК України); незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).
Під час перевезення 8 березня 2018 року другої "партії" зброї з тимчасово окупованої частини території Донецької області керівника ГО "Офіцерський корпус" було затримано, а згодом затримано і нардепа.
У серпні 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Савченко і Рубана у вчиненні терористичного акту у центрі Києва завершено. З його слів, під час слідства здобуто всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку теракту у столиці.