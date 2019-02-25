Справу Савченко та Рубана розглядатиме столичний суд

"...колегія суддів ..., розглянувши клопотання захисників Надії Савченко та Володимира Рубана, клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та подання Чернігівського апеляційного суду про направлення кримінального провадження за обвинуваченням Н. Савченко і В. Рубана з Чернігівського районного суду Чернігівської області до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів, ухвалила направити згадане кримінальне провадження на розгляд до Солом’янського районного суду міста Києва", - йдеться у повідомленні Верховного суду у Facebook.

Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Що ж стосується Савченко, то Верховна Рада 22 березня позбавила її депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

У серпні 2018 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив, що слідство зібрало достатньо доказів щодо підготовки підозрюваними теракту.