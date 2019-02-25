Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20461 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42698 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120160 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122902 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124451 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122517 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154741 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд

Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд

Киев  •  УНН

 • 9367 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Уголовное производство по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Соответствующее решение принял Верховный суд, передает УНН.

"... коллегия судей ..., рассмотрев ходатайство защитников Надежды Савченко и Владимира Рубана, ходатайство прокурора отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и представления Черниговского апелляционного суда о направлении уголовного производства по обвинению Н. Савченко и В. Рубана из Черниговского районного суда Черниговской области в другой суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов, постановила направить упомянутое уголовное производство на рассмотрение в Соломенский районный суд города Киева", - говорится в сообщении Верховного суда в Facebook.

Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

Что же касается Савченко, то Верховная Рада 22 марта лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

В августе 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.

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