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Столичный рынок аренды жилья сократился на 27% – Нацбанк

Столичный рынок аренды жилья сократился на 27% – Нацбанк

Киев • УНН

 • 650036 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Дефицит электроэнергии и обстрелы оказывают влияние на все сферы экономической деятельности, в частности, с начала обстрелов столичный рынок аренды жилья сократился на 27%. Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за декабрь, передает УНН.

Цитата

"После обстрелов 16 и 23 ноября обращение кафе и ресторанов снизилось в среднем на 8%; столичный рынок аренды жилья сократился на 27% с начала обстрелов", – говорится в отчете.

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Активность торговли и секторов услуг сдерживается отключениями э/э и слабым потребительским спросом вследствие сокращения реальных доходов домохозяйств, и это несмотря на ажиотажный спрос на товар автономного энергообеспечения и скидки в пределах "черной пятницы" (что особенно поддержало онлайн-сегмент розничной торговли).

Отметили, что возобновление экономической активности прервалось. В ноябре масштабные обстрелы повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию осложнил рост потребления из-за похолодания. Перебои с электроэнергией стали второй по значимости проблемой бизнеса после роста цен.

Цитата

"Из-за дефицита э/э фактически остановили работы и имеют существенные потери 18% респондентов, 28% отмечают падение оборотов. Хотя часть бизнеса приспосабливается к ограничениям, все больше признаков, что возобновление экономической активности прервалось", – сообщает НБУ, опираясь на результаты опросов, проведенных среди бизнеса.

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