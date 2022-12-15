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Ціни на пальне зросли через зростання попиту та витрат на продаж - НБУ

Ціни на пальне зросли через зростання попиту та витрат на продаж - НБУ

Київ • УНН

 • 640129 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ціни на пальне першими відреагували на відключення електроенергії. Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за грудень, передає УНН.

Деталі

«Ціни на пальне підвищилися наприкінці листопада під впливом зростання витрат на продаж та зростання попиту. Однак у річному вимірі тривало сповільнення (до 59,4% у листопаді) на тлі відповідних тенденцій на світових ринках нафти», - пояснюється у звіті.

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Національний банк також вказує, що алкогольні напої зростають у ціні через збільшення виробничих витрат на енергію, сировину й тару. Дещо інша ситуація з тютюновими виробами.

«Натомість стримували адміністративну інфляцію мораторії на підвищення тарифів на природний газ та теплову енергію для населення, а також посилення конкуренції з боку нелегальної продукції, що обмежує зростання цін на тютюнові вироби», - йдеться у звіті НБУ.

Нагадаємо

Вартість пального помітно почала зростати у середині листопада. Середня вартість на основні види пального станом на 14 грудня в Україні становила: бензин А-95 – 51,61 грн/літр, бензин А-92 – 51,26 грн/літр, дизельне паливо – 55,02 грн/літр, газ автомобільний – 29,52 грн/літр.

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