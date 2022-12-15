Цены на топливо выросли из-за роста спроса и расходов на продажу - НБУ

Детали

"Цены на горючее повысились в конце ноября под влиянием роста расходов на продажу и роста спроса. Однако в годовом измерении продолжалось замедление (до 59,4% в ноябре) на фоне соответствующих тенденций на мировых рынках нефти", - поясняется в отчете.

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Национальный банк также указывает, что алкогольные напитки растут в цене из-за увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару. Несколько иная ситуация с табачными изделиями.

"Сдерживали административную инфляцию моратории на повышение тарифов на природный газ и тепловую энергию для населения, а также усиление конкуренции со стороны нелегальной продукции, что ограничивает рост цен на табачные изделия", - говорится в отчете НБУ.

Напомним

Стоимость горючего заметно начала расти в середине ноября. Средняя стоимость основных видов топлива по состоянию на 14 декабря в Украине составила: бензин А-95 – 51,61 грн/литр, бензин А-92 – 51,26 грн/литр, дизельное топливо – 55,02 грн/литр, автомобильный газ – 29,52 грн/литр.