Столичний ринок оренди житла скоротився на 27% – Нацбанк

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"Після обстрілів 16 та 23 листопада обіг кафе та ресторанів знизився в середньому на 8%; столичний ринок оренди житла скоротився на 27% із початку обстрілів", – ідеться у звіті.

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Активність торгівлі та секторів послуг стримується відключеннями е/е та слабким споживчим попитом унаслідок скорочення реальних доходів домогосподарств, і це попри ажіотажний попит на товар автономного енергозабезпечення та знижки в межах "чорної п’ятниці" (що особливо підтримало онлайн-сегмент роздрібної торгівлі).

Зазначили, що відновлення економічної активності перервалося. У листопаді масштабні обстріли спричинили значний дефіцит електроенергії. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання. Перебої з електроенергією стали другою за значимістю проблемою бізнесу після зростання цін.

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"Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів. Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, усе більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося", – повідомляє НБУ, спираючись на результати опитувань проведених серед бізнесу.

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