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Столичную гостиницу "Днепр" начали готовить к приватизации

Столичную гостиницу "Днепр" начали готовить к приватизации

Киев  •  УНН

 • 22422 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Фонд государственного имущества начал подготовку к приватизации гостиницы "Днепр", который расположен в центре Киева. Аукцион планируют объявить к лету 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

"Начинаем подготовку к приватизации гостиницы "Днепр ", в центре Киева!" - говорится в сообщении.

Так, 28 декабря председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко провел координационную встречу с представителями Государственного управления делами (ГУД) и руководством гостиницы "Днепр".

"Наша стратегическая цель - найти на прозрачном конкурсе нового владельца отеля, который обеспечит эффективное его функционирование и создаст дополнительные рабочие места", - отметил во время встречи Сенниченко.

"Уже к лету 2020 года планируем объявить приватизационный аукцион", - добавляется в сообщении.

Напомним, что в конце октября этого года Президент Украины Владимир Зеленский передал первые коммерческие предприятия, которые находились в подчинении Государственного управления делами, в ФГИУ на приватизацию.

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины передал на приватизацию более 500 государственных предприятий.

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