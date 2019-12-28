Столичную гостиницу "Днепр" начали готовить к приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Фонд государственного имущества начал подготовку к приватизации гостиницы "Днепр", который расположен в центре Киева. Аукцион планируют объявить к лету 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.
"Начинаем подготовку к приватизации гостиницы "Днепр ", в центре Киева!" - говорится в сообщении.
Так, 28 декабря председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко провел координационную встречу с представителями Государственного управления делами (ГУД) и руководством гостиницы "Днепр".
"Наша стратегическая цель - найти на прозрачном конкурсе нового владельца отеля, который обеспечит эффективное его функционирование и создаст дополнительные рабочие места", - отметил во время встречи Сенниченко.
"Уже к лету 2020 года планируем объявить приватизационный аукцион", - добавляется в сообщении.
Напомним, что в конце октября этого года Президент Украины Владимир Зеленский передал первые коммерческие предприятия, которые находились в подчинении Государственного управления делами, в ФГИУ на приватизацию.
Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины передал на приватизацию более 500 государственных предприятий.