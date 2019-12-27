Кабмін передав на приватизацію понад 500 держпідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України передав на приватизацію понад 500 державних підприємств. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств. За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності", - написав Гончарук.
За його словами, це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам.
"Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень. У 2020 році розпочнуться прозорі аукціони через Прозорро.Продажі", - зазначив Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, за словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, в уряді на приватизацію погоджено понад 1000 державних підприємств.