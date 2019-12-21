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Милованов: на приватизацію погоджено понад 1000 державних підприємств

Милованов: на приватизацію погоджено понад 1000 державних підприємств

Київ • УНН

 • 13327 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. В уряді на приватизацію погоджено понад 1000 державних підприємств. Про це заявив у Харкові під час презентації планів і досягнень Мінекономіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

"Ми скасували список підприємств заборонених до приватизації. Ми передаємо вже 20% підприємств від усіх державних. Це найбільша передача за всю історію. Загалом на приватизацію погоджено більше 1000 державних підприємств", - сказав Милованов.

Як повідомляв УНН раніше, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд очікує продати до кінця року всі 500 визначених Президентом Володимиром Зеленським до приватизації державних підприємств.

Перед цим, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства запустили передачу в управління Фонду держмайна України 339 держпідприємств на приватизацію.

Українські Національні Новини

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