Милованов: на приватизацію погоджено понад 1000 державних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В уряді на приватизацію погоджено понад 1000 державних підприємств. Про це заявив у Харкові під час презентації планів і досягнень Мінекономіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
"Ми скасували список підприємств заборонених до приватизації. Ми передаємо вже 20% підприємств від усіх державних. Це найбільша передача за всю історію. Загалом на приватизацію погоджено більше 1000 державних підприємств", - сказав Милованов.
Як повідомляв УНН раніше, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд очікує продати до кінця року всі 500 визначених Президентом Володимиром Зеленським до приватизації державних підприємств.
Перед цим, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства запустили передачу в управління Фонду держмайна України 339 держпідприємств на приватизацію.