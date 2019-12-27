Кабмин передал на приватизацию более 500 госпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины передал на приватизацию более 500 государственных предприятий. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий. За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости", - написал Гончарук.
По его словам, это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам.
"Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен. В 2020 году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи", - отметил Премьер-министр.
Напомним, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в правительстве на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий.