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Держуправління справами передало готель "Дніпро" під приватизацію

Держуправління справами передало готель "Дніпро" під приватизацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні на засіданні Кабміну Державне управління справами передало столичне приватне акціонерне товариство "Готель "Дніпро" Фонду держмайна для приватизації. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає УНН.

"ДУС передало готель "Дніпро" Фонду держмайна для приватизації", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з одним із мільярдерів Єгипту Нагібом Савірісом та закликав його вкласти гроші в українську економіку. Президент звернув увагу Савіріса на готелі "Україна" та "Дніпро", які нова українська влада виставила на приватизацію.

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