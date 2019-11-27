Госуправление делами передало отель "Днепр" под приватизацию

"ГУД передало отель "Днепр" Фонду госимущества для приватизации", - написал Гончаренко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с одним из миллиардеров Египта Нагибом Савирисом и призвал его вложить деньги в украинскую экономику. Президент обратил внимание Савириса на гостиницы "Украина" и "Днепр", которые новая украинская власть выставила на приватизацию.