Госуправление делами передало отель "Днепр" под приватизацию

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 20165 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104730 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82164 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104511 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116786 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146836 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147583 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184378 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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Госуправление делами передало отель "Днепр" под приватизацию

Госуправление делами передало отель "Днепр" под приватизацию

Киев  •  УНН

 • 14928 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня на заседании Кабмина Государственное управление делами передало столичное частное акционерное общество "Гостиница "Днепр" Фонду госимущества для приватизации. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает УНН.

"ГУД передало отель "Днепр" Фонду госимущества для приватизации", - написал Гончаренко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с одним из миллиардеров Египта Нагибом Савирисом и призвал его вложить деньги в украинскую экономику. Президент обратил внимание Савириса на гостиницы "Украина" и "Днепр", которые новая украинская власть выставила на приватизацию.

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