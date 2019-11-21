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Зеленський запропонував мільярдеру з Єгипту купити готелі "Україна" та "Дніпро"

Зеленський запропонував мільярдеру з Єгипту купити готелі "Україна" та "Дніпро"

Київ • УНН

 • 16565 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з одним з мільярдерів Єгипту Нагібом Савірісом та закликав його вкласти гроші в українську економіку. Про це повідомила пресслужба Глави держави, передає УНН.

В Офісі Президента України виконавчий голова компанії Orascom Investment Holding Нагіб Онсі Савіріс розповів Володимиру Зеленському, що цікавиться можливістю інвестувати гроші в Україну. На це глава держави відповів, що "зараз дуже вдалий час" для інвестування в українську економіку.

"Нашим пріоритетом є фокус на зростанні економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із залученням іноземних інвестицій. За 3-й квартал українська економіка зросла на 4,2%, міжнародні рейтингові агентства покращують суверенні рейтинги України, ми зростаємо у рейтингу Doing Business. Усе це дає нам оптимізм для подальшого зростання", - сказав мільярдеру Зеленський.

Президент звернув увагу Савіріса на готелі "Україна" та "Дніпро", які нова українська влада виставила на приватизацію.

"Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проектів у сфері туризму та готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими туристичні об’єкти по всій Україні", - сказав мільярдеру Зеленський.

Президент запевнив Савіріса, що особисто захищатиме іноземні інвестиції в Україну та додав, що оновлені українські уряд та парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату в країні.

Як повідомляв УНН, єгипетський мільярдер Нагіб Савіріс запропонував купити острів у Греції чи Італії, щоб розселити біженців та забезпечити їх робочими місцями.

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