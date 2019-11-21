Зеленський запропонував мільярдеру з Єгипту купити готелі "Україна" та "Дніпро"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з одним з мільярдерів Єгипту Нагібом Савірісом та закликав його вкласти гроші в українську економіку. Про це повідомила пресслужба Глави держави, передає УНН.
В Офісі Президента України виконавчий голова компанії Orascom Investment Holding Нагіб Онсі Савіріс розповів Володимиру Зеленському, що цікавиться можливістю інвестувати гроші в Україну. На це глава держави відповів, що "зараз дуже вдалий час" для інвестування в українську економіку.
"Нашим пріоритетом є фокус на зростанні економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із залученням іноземних інвестицій. За 3-й квартал українська економіка зросла на 4,2%, міжнародні рейтингові агентства покращують суверенні рейтинги України, ми зростаємо у рейтингу Doing Business. Усе це дає нам оптимізм для подальшого зростання", - сказав мільярдеру Зеленський.
Президент звернув увагу Савіріса на готелі "Україна" та "Дніпро", які нова українська влада виставила на приватизацію.
"Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проектів у сфері туризму та готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими туристичні об’єкти по всій Україні", - сказав мільярдеру Зеленський.
Президент запевнив Савіріса, що особисто захищатиме іноземні інвестиції в Україну та додав, що оновлені українські уряд та парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату в країні.
Як повідомляв УНН, єгипетський мільярдер Нагіб Савіріс запропонував купити острів у Греції чи Італії, щоб розселити біженців та забезпечити їх робочими місцями.