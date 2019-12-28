Столичний готель "Дніпро" почали готувати до приватизації

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Фонд державного майна розпочав підготовку до приватизації готелю "Дніпро", який розташований у центрі Києва. Аукціон планують оголосити до літа 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФДМУ.