Столичний готель "Дніпро" почали готувати до приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Фонд державного майна розпочав підготовку до приватизації готелю "Дніпро", який розташований у центрі Києва. Аукціон планують оголосити до літа 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФДМУ.
"Розпочинаємо підготовку до приватизації готелю "Дніпро", що у центрі Києва!" - сказано у повідомленні.
Так, 28 грудня голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко провів координаційну зустріч з представниками Державного управління справами (ДУС) та керівництвом готелю "Дніпро".
"Наша стратегічна мета – знайти на прозорому конкурсі нового власника готелю, який забезпечить ефективне його функціонування і створить додаткові робочі місця", – наголосив під час зустрічі Сенниченко.
"Вже до літа 2020-го року плануємо оголосити приватизаційний аукціон", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня цього року Президент України Володимир Зеленський передав перші комерційні підприємства, які перебували у підпорядкуванні Державного управління справами, до ФДМУ на приватизацію.
Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України передав на приватизацію понад 500 державних підприємств.