Столичным кафе и другим ограничили время работы с 1 сентября

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"В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева", - говорится в сообщении.

Детали

В КГГА отметили, что в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, "которого нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан".

В городском приложении «Киев Цифровой» можно включить уведомление, которое за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа, отметили в КГГА.

Справочно

Заведение общественного питания – предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных, кондитерских и булочных изделий, их реализации и/или организации их потребления. Подразделяются на рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и т.д.