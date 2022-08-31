Столичним кафе та іншим обмежили час роботи з 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У столиці з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - сказано у повідомленні.
Деталі
У КМДА зауважили, що о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, "якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян".
У міському застосунку «Київ Цифровий» можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години, наголосили у КМДА.
Довідково
Заклад громадського харчування - підприємство, призначене для виробництва кулінарної продукції, борошняних, кондитерських і булочних виробів, їх реалізації та/або організації їх споживання. Підрозділяються на ресторани, кафе, бари, столові, закусочні та ін.