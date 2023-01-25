Столичная прокуратура направила на нужды ВСУ 52 млн грн арестованных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Подольская окружная прокуратура Киева в рамках расследования в уголовном производстве передала в пользу Вооруженных Сил Украины 52 млн грн арестованных средств российской чайной компании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
Следствием установлено, что в городе Киеве и на территории других регионов Украины осуществляют деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечными бенефициарными владельцами компаний являются резиденты рф.
Цитата
“Деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования исследуется на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, и присвоения имущества (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 УК Украины)”, – говорится в сообщении.
По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета этих обществ арестованы, а 52 млн грн, размещенные на них, переданы в пользу Вооруженных Сил Украины.
Дополнение
В доход Украины уже поступило более 2 миллиардов гривен арестованных БЭБ активов россии и белоруссии.