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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Столична прокуратура спрямувала на потреби ЗСУ 52 млн грн арештованих коштів

Київ • УНН

 • 1053447 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Подільська окружна прокуратура Києва в межах розслідування у кримінальному провадженні передала на користь Збройних Сил України 52 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Столична прокуратура спрямувала на потреби ЗСУ 52 млн грн арештованих коштів

Деталі

Слідством встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом та продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти рф.

Цитата

“Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих товариств заарештовано, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь Збройних Сил України.

Доповнення

У дохід України вже надійшло понад 2 мільярди гривень арештованих БЕБ активів росії та білорусі.

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