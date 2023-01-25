Столична прокуратура спрямувала на потреби ЗСУ 52 млн грн арештованих коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Подільська окружна прокуратура Києва в межах розслідування у кримінальному провадженні передала на користь Збройних Сил України 52 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Слідством встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом та продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти рф.
Цитата
“Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України)”, – йдеться в повідомленні.
За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих товариств заарештовано, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь Збройних Сил України.
Доповнення
У дохід України вже надійшло понад 2 мільярди гривень арештованих БЕБ активів росії та білорусі.