Столичная полиция выясняет обстоятельства пожара магазина Roshen на Бессарабке

"Следственно-оперативная группа уехала, обстоятельства выясняются", - сообщила Блищик.

Напомним, около 15.10 в Киеве рядом с Бессарабской площадью загорелся магазин Roshen.

Огонь вспыхнул у входа в магазин. По словам очевидцев, его быстро потушили. Также у магазина журналисты УНН увидели осколки разбитой бутылки. Поэтому, не исключено, что неизвестные могли бросить в витрину магазина взрывпакет.