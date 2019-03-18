Столичная полиция выясняет обстоятельства пожара магазина Roshen на Бессарабке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Полиция выясняет обстоятельства возникновения пожара в магазине Roshen, который находится по ул. Крещатик рядом с Бессарабской площадью. Об этом УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик.
"Следственно-оперативная группа уехала, обстоятельства выясняются", - сообщила Блищик.
Напомним, около 15.10 в Киеве рядом с Бессарабской площадью загорелся магазин Roshen.
Огонь вспыхнул у входа в магазин. По словам очевидцев, его быстро потушили. Также у магазина журналисты УНН увидели осколки разбитой бутылки. Поэтому, не исключено, что неизвестные могли бросить в витрину магазина взрывпакет.