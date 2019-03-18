Столична поліція з’ясовує обставини пожежі магазину Roshen на Бессарабці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Поліція з’ясовує обставини виникнення пожежі у магазині Roshen, який знаходиться по вул. Хрещатик поряд з Бессарабською площею. Про це УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції Києва Оксана Блищик.
"Слідчо-оперативна група поїхала, обставини з’ясовуються", - повідомила Блищик.
Нагадаємо, близько 15.10 у Києві поряд з Бессарабською площею загорівся магазин Roshen.
Вогонь спалахнув біля входу в магазин. Зі слів очевидців, його швидко загасили. Також біля магазину журналісти УНН побачили склянки розбитої пляшки. Тож, не виключено, що невідомі могли кинути у вітрину магазину вибуховий пакет.