Столичная подземка в день инаугурации работает в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Киевский метрополитен, несмотря на частичное перекрытие улиц в столице, работает в штатном режиме, сообщает УНН.
Ранее эту информацию подтвердили и в пресс-службе метрополитена: "По информации на сейчас, подземка будет работать в обычном режиме".
В случае, если в работе метро произойдут изменений, представители коммунального предприятия обещают оперативно информировать.
Сейчас по информации корреспондентов УНН наплыва людей в метро не наблюдается.
Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
Как сообщал УНН, в Киеве по случаю инаугурации Зеленского ограничено движение транспорта 20 мая.
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.