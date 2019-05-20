Столична підземка в день інавгурації працює в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Київський метрополітен, не дивлячись на часткове перекриття вулиць у столиці, працює у штатному режимі, повідомляє УНН.
Раніше цю інформацію підтвердили і у прес-служби метрополітену: “За інформацією на зараз, підземка працюватиме у звичайному режимі”.
У випадку, якщо в роботі метро відбуватимуться змін, представники комунального підприємства обіцяють оперативно інформувати.
Наразі за інформацією кореспондентів УНН, напливу людей у метро не спостерігається.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президентаУкраїни відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
Як повідомляв УНН, у Києві з нагоди інавгурації Зеленського обмежено рух транспорту 20 травня.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.