Стивен Кинг предложил провести дуэль между Зеленским и путиным

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  118088 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  119779 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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2 мая 2024, 14:27  •  228355 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211677 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207063 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Здание банка в Белополье Сумской области было повреждено вражеским обстрелом из "Градов". Четверо сотрудников, которые были в здании, остались невредимыми.

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В Белополье на Сумщине в результате вражеского обстрела повреждено здание банка

Донетчина: рф сбросила "УМПБ Д-30СМ" по Константиновке и попала в здание полиции в Торецке

В Донецкой области российские войска совершили 1 879 обстрелов 11 населенных пунктов, повредив жилые дома, учебное заведение и здание полиции в Торецке, а также сбросили бомбу "УМПБ Д-30СМ" на Константиновку.

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Донетчина: рф сбросила "УМПБ Д-30СМ" по Константиновке и попала в здание полиции в Торецке

Уровень моря во всем мире: Украина присоединилась к международному исследованию проблем таяния антарктических льдов

Украина присоединилась к большому международному проекту OCEAN:ICE по изучению влияния таяния антарктических льдов и процессов в Южном океане на климат Земли и повышение уровня Мирового океана.

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Уровень моря во всем мире: Украина присоединилась к международному исследованию проблем таяния антарктических льдов

"Нафтогаз" получил за год чистой прибыли на более 23 миллиардов гривен

Группа Нафтогаз получила чистую консолидированную прибыль в размере 23,1 млрд грн в 2023 году по сравнению с убытком в размере 79,1 млрд грн в 2022 году.

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"Нафтогаз" получил за год чистой прибыли на более 23 миллиардов гривен

"MHP Talent Sprint 2024": 30 лучших студентов дуального образования МХП на два дня стали участниками технического хакатона

30 лучших студентов дуального образования МХП на два дня стали участниками технического хакатона.

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"MHP Talent Sprint 2024": 30 лучших студентов дуального образования МХП на два дня стали участниками технического хакатона

На Сумщине из-за обстрелов рф за сутки погиб один человек, среди раненых - двое детей

Один человек погиб и еще трое, в том числе двое детей в возрасте 15 и 13 лет, получили ранения в результате российских обстрелов и авиаударов по приграничным населенным пунктам в Сумской области 6 мая.

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На Сумщине из-за обстрелов рф за сутки погиб один человек, среди раненых - двое детей

В Японии завершается 5-й цикл сброса очищенной воды на АЭС "Фукусима"

Япония завершила пятый этап сброса в океан около 7800 тонн очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима", с планами сбросить еще около 54 600 тонн в течение 2024 года.

Новости Мира •   •  7968 просмотра
В Японии завершается 5-й цикл сброса очищенной воды на АЭС "Фукусима"

ЕС сегодня обсудит План Украины с 50 млрд евро на реформы и помощь - Боррель

ЕС обсудит план восстановления Украины с мобилизацией 50 миллиардов евро на поддержку реформ и помощь Украине.

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ЕС сегодня обсудит План Украины с 50 млрд евро на реформы и помощь - Боррель

Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней, до 11 августа 2024 года.

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Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине