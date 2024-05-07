Стивен Кинг предложил провести дуэль между Зеленским и путиным

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что российский диктатор владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский должны "прекратить убивать людей". Вместо этого Кинг предлагает Зеленскому и путину, чтобы решить "свои разногласия", устроить поединок между собой. Болеть писатель будет за Президента Украины, сообщает УНН.

Кинг отметил, что хотел бы посмотреть как в бойце "один на один" победит Президент Украины. Писатель также предлагает брать деньги за просмотр поединка.

Я думаю, путину и Зелинскому стоит прекратить убивать людей и уладить свои разногласия mano a mano с оплатой за просмотр. Я бы с удовольствием посмотрел, как мистер З надерет путину задницу - написал Кинг в соцсети X.

Напомним

Американский писатель Стивен Кинг, который с начала полномасштабного вторжения россии выступил в поддержку Украины, призвал страну-агрессора "убираться к черту" с украинских территорий.

