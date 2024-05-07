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Стівен Кінг запропонував провести дуель між Зеленським та путіним

Стівен Кінг запропонував провести дуель між Зеленським та путіним

Київ • УНН

 • 22350 перегляди

Стівен Кінг запропонував путіну і Зеленському врегулювати "свої розбіжності" в поєдинку "один на один", вболіваючи за перемогу Президента України.

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що російський диктатор володимир путін і Президент України Володимир Зеленський повинні "припинити вбивати людей".  Натомість Кінг пропонує зеленському та путіну, щоб вирішити "свої розбіжності", влаштувати поєдинок між собою. Вболівати письменник буде за Президента України, повідомляє УНН

Кінг зазначив, що хотів би подивитися як в  бійці "сам на сам" переможе Президент України. Письменник також пропонує брати гроші за перегляд поєдинку.

Я думаю, путіну і Зелінському варто припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності mano a mano з оплатою за перегляд. Я б із задоволенням подивився, як містер З надере путіну дупу

- написав Кінг у соцмережі X. 


Нагадаємо

Американський письменник Стівен Кінг, який з початку повномасштабного вторгнення росії виступив на підтримку України, закликав країну-агресорку "забиратися до біса" з українських територій. 

Тетяна Краєвська

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