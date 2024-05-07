Стівен Кінг запропонував провести дуель між Зеленським та путіним

Американський письменник Стівен Кінг заявив, що російський диктатор володимир путін і Президент України Володимир Зеленський повинні "припинити вбивати людей". Натомість Кінг пропонує зеленському та путіну, щоб вирішити "свої розбіжності", влаштувати поєдинок між собою. Вболівати письменник буде за Президента України, повідомляє УНН.

Кінг зазначив, що хотів би подивитися як в бійці "сам на сам" переможе Президент України. Письменник також пропонує брати гроші за перегляд поєдинку.

Я думаю, путіну і Зелінському варто припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності mano a mano з оплатою за перегляд. Я б із задоволенням подивився, як містер З надере путіну дупу