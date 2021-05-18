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Степанов: если у врачей не будет достойной зарплаты, они будут уезжать за границу

Киев • УНН

 • 20744 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Фундамент украинской медицины - медики - из-за низких зарплат уезжают работать за границу. Если этого не изменить, то негативная тенденция продолжиться, и Украина рискует остаться без квалифицированных кадров. Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

Степанов: если у врачей не будет достойной зарплаты, они будут уезжать за границу

Цитата:

"Есть фундамент - это наши медработники, на которых это все может держаться. Которые уезжают. Я разговаривал с Сергеем Дубровым (профессор и врач-анестезиолог - ред.), и он честно говорит: "Сейчас "ковид" закончится, и мои врачи не будут работать за те деньги, которые они получали раньше". Они просто будут уезжать. Что еще должно прийти в Украину, какая эпидемия или напасти, чтобы в конечном итоге поняли, что финансировать медицину нужно в другом объеме", - заявил Степанов.

Детали

Министр объясняет, что кардиолог, который работает в реанимации, не может и не должен выполнять свои сложные обязанности за зарплату в 7-8 тысяч гривен.

"Медицина - это наш приоритет, это здоровье людей, это жизни людей. Давайте поставим себе это в KPI. Зачем нам деньги, которые ходят за пациентом? За пациентом здоровье должно ходить", - уверен Степанов.

Вместе с тем украинскую медицину системно уничтожали 30 лет, подчеркнул отдельно глава Минздрава.

"Глупо возмущаться, что у тебя в доме без крыши течет вода. Все, что нужно сделать - достроить. А в нашем случае - построить, ведь у нас даже стен нет", - резюмировал министр Степанов.

Дополнение

Напомним, что причиной для отставки Степанова стало то, что он слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19. Именно это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

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