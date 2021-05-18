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Степанов: якщо у лікарів не буде гідної зарплати, вони будуть їхати за кордон

Київ • УНН

 • 20745 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Фундамент української медицини - медики - через низькі зарплати їдуть працювати за кордон. Якщо цього не змінити, то негативна тенденція продовжитися, і Україна ризикує залишитися без кваліфікованих кадрів. Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє УНН.

Степанов: якщо у лікарів не буде гідної зарплати, вони будуть їхати за кордон

Цитата:

"Є фундамент - це наші медпрацівники, на яких це все може триматися. Які їдуть. Я розмовляв з Сергієм Дубровим (професор і лікар-анестезіолог - ред.), і він чесно говорить: "Зараз "ковід" закінчиться, і мої лікарі не будуть працювати за ті гроші, які вони отримували раніше". Вони просто будуть їхати. Що ще має прийти в Україну, яка епідемія або лиха, щоб в кінцевому підсумку зрозуміли, що фінансувати медицину потрібно в іншому обсязі", - заявив Степанов.

Деталі

Міністр пояснює, що кардіолог, який працює в реанімації, не може і не повинен виконувати свої складні обов'язки за зарплату в 7-8 тисяч гривень.

"Медицина - це наш пріоритет, це здоров'я людей, це життя людей. Давайте поставимо собі це в KPI. Навіщо нам гроші, які ходять за пацієнтом? За пацієнтом здоров'я має ходити", - впевнений Степанов.

Разом з тим українську медицину системно знищували 30 років, підкреслив окремо глава МОЗ.

"Нерозумно обурюватися, що у тебе в будинку без даху тече вода. Все, що потрібно зробити - добудувати. А в нашому випадку - побудувати, адже у нас навіть стін немає", - резюмував міністр Степанов.

Доповнення

Нагадаємо, що причиною для відставки Степанова стало те, що він занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. Саме це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. 

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