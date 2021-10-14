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Степанов: против меня несколько месяцев велась информационная война

Степанов: против меня несколько месяцев велась информационная война

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Бывший министр охраны и здоровья Максим Степанов заявил, что против него в течение нескольких месяцев велась информационная война. Об этом он сказал в эфире программы "Народ против" с Наташей Влащенко, передает УНН.

Цитата

“Это была, разумеется, спланированная кампания, информационная война, просто велась против меня в течение нескольких месяцев. И там, правды ради, не „Слуга народа“, там больше была другая фракция — фракция „Голос“, которая была именно направлена на это. В чем только меня не обвиняли”, — сказал экс-министр.

Детали

На вопрос о знаменитой куртку Степанова, которая по сообщениям СМИ стоила несколько тысяч гривен, он ответил “ее никто не видел, все еще ищу”.

Контекст

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Степанова освободили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, ведь несет ответственность перед людьми.

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