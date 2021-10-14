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Степанов: проти мене кілька місяців велась інформаційна війна

Степанов: проти мене кілька місяців велась інформаційна війна

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Колишній міністр охорони і здоров’я Максим Степанов заявив, що проти нього протягом декількох місяців велась інформаційна війна. Про це він сказав в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає УНН.

Цитата

“Це була, зрозуміло, спланована кампанія, інформаційна війна, яка просто велась проти мене протягом декількох місяців. І там, правди заради, не „Слуга народу“, там більше була інша фракція — фракція „Голос“, яка була саме направлена на це. В чому тільки мене не звинувачували”, — сказав ексміністр.

Деталі

На питання про знамениту куртку Степанова, яка за повідомленнями ЗМІ коштувала кількасот тисяч гривень, він відповів “її ніхто не бачив, все ще шукаю”.

Контекст

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Степанова звільнили попри заклики не робити цього з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова в Верховну Раду. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав ніяких заяв на звільнення, адже несе відповідальність перед людьми.

Українські Національні Новини

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