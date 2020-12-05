Степанов о результатах карантина "выходного дня": за неделю заболели на 2,5 тыс. меньше людей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На сегодня в Украине на 2,5 тысячи случаев коронавируса меньше по сравнению с показателями прошлой недели, а это значит, что карантин "выходного дня" дал свои результаты. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Ограничение, и карантин выходного дня, дают свои результаты. Мы это можем увидеть на конкретных цифрах и конкретных примерах", - сказал Степанов.
По его словам, четвертый день подряд количество заболевших меньше, чем было неделю назад.
"Например, сегодня у нас 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе у нас было 16 294, а это почти на 2,5 тысячи людей заболели меньше", - добавил Степанов.
Также он сообщил, что процент летальности составляет 1,7%.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не дал максимально ожидаемого эффекта в борьбе с COVID-19.
Сейчас правительство не продлило карантин выходного дня.