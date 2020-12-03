Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту у боротьбі з COVID-19 — Степанов

“Ми розраховували на максимальний ефект [від карантину вихідного дня]. Максимальний ефект передбачав не просто зниження динаміки захворюваності, а зниження на 20% від кількості захворівших. Ми зараз бачимо зниження динаміки захворюваності, навіть два дні поспіль. Ми бачимо, що цифри менші, ніж було на минулому тижні, але ми не досягли ефекту, на який розраховували”, — сказав Степанов.

Він назвав одну з причин такого ефекту від карантину вихідного дня. “Виконання цих карантинних обмежень не було досконалим, таким, яким повинно бути”, — додав міністр.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Після цього у МОЗ підбили проміжні підсумки обмежень та не будуть рекомендувати продовжувати їх на вихідні. За останніми даними, в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу — 14 496.