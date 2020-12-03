Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта в борьбе с COVID-19 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Карантин выходного дня не дал максимально ожидаемого эффекта в борьбе с COVID-19. Об этом в эфире ток-шоу “Народ против” с Наташей Влащенко заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.
“Мы рассчитывали на максимальный эффект [от карантина выходного дня]. Максимальный эффект предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% количества заболевших. Мы сейчас видим снижение динамики заболеваемости, даже два дня подряд. Мы видим, что цифры меньше, чем было на прошлой неделе, но мы не достигли эффекта, на который рассчитывали”, — сказал Степанов.
Он назвал одну из причин такого эффекта от карантина выходного дня. “Выполнение этих карантинных ограничений не было совершенным, таким, каким должно быть”, — отметил министр.
Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. После этого в Минздраве подвели промежуточные итоги ограничений и не будут рекомендовать продлевать их на выходные. По последним данным, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 14 496.