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Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта в борьбе с COVID-19 - Степанов

Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта в борьбе с COVID-19 - Степанов

Киев  •  УНН

 • 13970 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Карантин выходного дня не дал максимально ожидаемого эффекта в борьбе с COVID-19. Об этом в эфире ток-шоу “Народ против” с Наташей Влащенко заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

“Мы рассчитывали на максимальный эффект [от карантина выходного дня]. Максимальный эффект предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% количества заболевших. Мы сейчас видим снижение динамики заболеваемости, даже два дня подряд. Мы видим, что цифры меньше, чем было на прошлой неделе, но мы не достигли эффекта, на который рассчитывали”, — сказал Степанов.

Он назвал одну из причин такого эффекта от карантина выходного дня. “Выполнение этих карантинных ограничений не было совершенным, таким, каким должно быть”, — отметил министр.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело “карантин выходного дня” — на три пары выходных до конца ноября. После этого в Минздраве подвели промежуточные итоги ограничений и не будут рекомендовать продлевать их на выходные. По последним данным, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 14 496.

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