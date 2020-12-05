Степанов про результати карантину “вихідного дня”: за тиждень захворіли на 2,5 тис. менше людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станом на сьогодні в Україні на 2,5 тисячі випадків коронавірусу менше у порівнянні з показниками минулого тижня, а це означає, що карантин “вихідного дня” дав свої результати. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Обмеження, і карантин вихідного дня, дають свої результати. Ми це можемо побачити на конкретних цифрах і конкретних прикладах”, - сказав Степанов.
За його словами, четвертий день поспіль кількість захворівших менша, ніж було тиждень тому.
“Наприклад, сьогодні у нас 13 825 захворівших за минулу добу, а в суботу минулого тижня у нас було 16 294. Тобто майже на 2,5 тисячі людей захворіли менше”, - додав Степанов.
Також він повідомив, що відсоток летальності складає 1,7%.
Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не дав максимально очікуваного ефекту у боротьбі з COVID-19.
Наразі уряд не продовжив карантин вихідного дня.