Степанов про результати карантину “вихідного дня”: за тиждень захворіли на 2,5 тис. менше людей

“Обмеження, і карантин вихідного дня, дають свої результати. Ми це можемо побачити на конкретних цифрах і конкретних прикладах”, - сказав Степанов.

За його словами, четвертий день поспіль кількість захворівших менша, ніж було тиждень тому.

“Наприклад, сьогодні у нас 13 825 захворівших за минулу добу, а в суботу минулого тижня у нас було 16 294. Тобто майже на 2,5 тисячі людей захворіли менше”, - додав Степанов.

Також він повідомив, що відсоток летальності складає 1,7%.

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не дав максимально очікуваного ефекту у боротьбі з COVID-19.

Наразі уряд не продовжив карантин вихідного дня.