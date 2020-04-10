Степанов объяснил, почему обновили протокол лечения больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство здравоохранения обновило протокол лечения больных COVID-19 и определило более четкий алгоритм применения лекарственных средств, чтобы эффективнее противостоять COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Министерство здравоохранения обновило протокол лечения больных COVID-19, определив более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарата "Фавипиравир", - говорится в сообщении.
Указано, что изменения внесли на основе данных японского, австрийского и других мировых регуляторов после совещания с украинскими экспертами.
"Над обновлением протокола лечения больных COVID-19 мы работаем постоянно. В круглосуточном режиме отслеживаем лучший практический опыт других стран в борьбе с коронавирусом, а также собственный, и будем при необходимости вносить в протокол изменения для более эффективного результата лечения. В частности, сегодня наши специалисты определили более четкий алгоритм применения лекарственных средств", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Отмечается, что в обновленном протоколе указана подробная информация о дозировке препаратов, изложен усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов, а также обновлено противопоказания - согласно актуализированной версии бельгийских рекомендаций по лечению больных COVID-19.
Напомним, в Минздраве сообщали, что протокол лечения коронавирусной инфекции расширят.