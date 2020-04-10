Степанов пояснив, чому оновили протокол лікування хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я оновило протокол лікування хворих на COVID-19 та визначило більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів, щоб ефективніше протистояти COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Міністерство охорони здоров’я оновило протокол лікування хворих на COVID-19, визначивши більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів, а також можливість застосовувати лікарський засіб “Фавіпіравір”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що зміни внесли на основі даних японського, австрійського та інших світових регуляторів після наради з українськими експертами.
“Над оновленням протоколу лікування хворих на COVID-19 ми працюємо постійно. В цілодобовому режимі відслідковуємо найкращий практичний досвід інших країн у боротьбі з коронавірусом, а також власний, і будемо за потреби вносити у протокол зміни задля ефективнішого результату лікування. Зокрема, сьогодні наші фахівці визначили більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів”, — сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Зазначається, що в оновленому протоколі вказана детальна інформація щодо дозування препаратів, викладено вдосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів, а також оновлено протипоказання — відповідно до актуалізованої версії бельгійських рекомендацій щодо лікування хворих на COVID-19.
Нагадаємо, в МОЗ повідомляли, що протокол лікування коронавірусної інфекції розширять.