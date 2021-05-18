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Степанов подвел итоги работы в Министерстве здравоохранения и рассказал, чем займется в ближайшее время

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов подвел итоги своей работы в Министерстве здравоохранения, рассказал о тотальном недофинансировании системы здравоохранения, а также рассказал, чем планирует заняться в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на программу "Хард с Влащенко".

Степанов подвел итоги работы в Министерстве здравоохранения и рассказал, чем займется в ближайшее время

Цитата:

"До сегодняшнего дня я занимался здравоохранением. И использовал все доступные мне методы, чтобы здравоохранение улучшить, поднять и больше "выбить" денег на здравоохранение, ведь это основная проблема. У нас же все расчеты были выверены по этим запрашиваемым 296 млрд бюджета. Мы же не просто из головы это взяли - почему именно такие цифры нужны, и что бы мы получили. А мы бы получили качественный прорыв в медицине", - пояснил глава Минздрава.

Детали

Степанов отметил, что несмотря на запрашиваемые цифры на финансирование системы здравоохранения, Минздраы через особый механизм распределения денег из "ковидного" фонда не получил необходимого.

"Решение принималось на Кабмине, распределителем фонда был Минфин. Минздрав, как и все другие министерства, давал свои предложения: нам необходимо в данный момент времени это и то. Мы подавали свои предложения о том, куда собираемся потратить деньги. И если мы говорим о распределение денег, то к июлю 2020 по распределению они у нас все закончились", - рассказал Степанов.

О своих планах на ближайшее время глава Минздрава отмечает, что точно знает, чем займется в ближайшие несколько дней.

"У меня 30 апреля родилась внучка, и я видел только два раза: в день ее рождения и когда приезжал к своей дочери. Поэтому точно поеду к внучке, потому что вижу только ее фотографии", - подытожил министр Степанов.

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