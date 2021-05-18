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Степанов підвів підсумки роботи в Міністерстві охорони здоров'я і розповів, чим займеться найближчим часом

Київ • УНН

 • 14319 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підвів підсумки своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я, розповів про тотальне недофінансування системи охорони здоров'я, а також розповів, чим планує зайнятися найближчим часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на програму "Хард з Влащенко".

Степанов підвів підсумки роботи в Міністерстві охорони здоров'я і розповів, чим займеться найближчим часом

Цитата:

"До сьогоднішнього дня я займався охороною здоров'я. І використовував всі доступні мені методи, щоб охорону здоров'я поліпшити, підняти і більше "вибити" грошей на охорону здоров'я, адже це основна проблема. У нас же всі розрахунки були вивірені за цими запитуваними 296 млрд бюджету. Ми ж не просто з голови це взяли - чому саме такі цифри потрібні, та що б ми отримали. А ми б отримали якісний прорив в медицині", - пояснив глава МОЗ.

Деталі

Степанов зазначив, що незважаючи на запитувані цифри на фінансування системи охорони здоров'я, МОЗ через особливий механізм розподілу грошей з "ковідного" фонду не отримав необхідного.

"Рішення приймалося на Кабміні, розподільником фонду був Мінфін. МОЗ, як і всі інші міністерства, давав свої пропозиції: нам необхідно в даний момент часу це і те. Ми подавали свої пропозиції про те, куди збираємося витратити гроші. І якщо ми говоримо про розподіл грошей, то до липня 2020 року за розподілом вони у нас всі закінчилися", - розповів Степанов.

Про свої плани на найближчий час глава МОЗ зазначає, що точно знає, чим займеться в найближчі кілька днів.

"У мене 30 квітня народилася онучка, і я її бачив тільки два рази: в день її народження і коли приїжджав до своєї доньки. Тому точно поїду до онучки, тому що бачу тільки її фотографії", - підсумував міністр Степанов.

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