Степанов: первые вакцины от гриппа в Украине предназначенны для медиков, работающих с COVID-19

“У нас есть соответствующие средства, предусмотренные бюджетом, и мы сейчас закупаем вакцину за бюджетные средства для того, чтобы провести иммунизацию, прививки групп риска, в том числе наших медицинских работников, работающих в том числе с больными COVID-19. Это первая партия, которая уже поставляется в Украину. Она будет сразу поставлена в больницу, чтобы сделать прививку медицинских работников, работающих с COVID-19”, — сообщил министр.

Напомним, по словам Степанова, в этом году мировые производители в Украину завезут более 650 тыс. доз вакцин от гриппа.