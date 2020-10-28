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Україна очікує понад 650 тис. доз вакцин від грипу: завезуть впродовж жовтня-листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У цьому році світові виробники в Україну завезуть більше ніж 650 тис. доз вакцин від грипу. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У минулому році загальна кількість людей, які були вакциновані проти грипу, складала по країні 238 тис. людей. Завіз цих вакцин в Україну — це суто комерційний ринок. Що робить МОЗ — ми в тому числі спілкуємось зі світовими виробниками вакцин”, — сказав міністр.

Він нагадав, що в Україні поки що не відновлено власне виробництво вакцин, зауваживши водночас, що воно буде обов'язково відновлене.

“У цьому році загальна кількість вакцин, які збираються завезти на наш ринок світові виробники — більше 650 тис. доз. Це близько 500 тис. доз вакцини "Ваксігрип Тетра“, це вакцини виробника Green Cross Corporation "Джисі флю“, і це вакцина з Нідерландів Abbott Biologicals. Всі ці вакцини будуть завезені протягом жовтня-листопада, це те що нам обіцяли виробники. Вони вже почали постачання”, — заявив Степанов.

Окрім того, з його слів, наразі за бюджетні кошти відбувається закупівля вакцин для імунізації груп ризику, зокрема медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні розпочалась вакцинація від грипу у цьому сезоні.

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