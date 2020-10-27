В Україні розпочалась вакцинація від грипу

"До епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу. Найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію", - цитують у пресслужбі слова Віктора Ляшка.

Так, Ляшко зауважив, що попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу. Особливо це стосується людей старшого віку, вагітних, осіб з хронічними хворобами, маленьких дітей. "Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення. Тож важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19”, — зазначив головний санлікар.

У МОЗ вказали, що минулого епідсезону в Україні вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%.

Нагадаємо, в Україні за три тижні на ГРВІ захворіло вже понад 400 тисяч людей.