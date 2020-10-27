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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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В Украине началась вакцинация от гриппа

В Украине началась вакцинация от гриппа

Киев  •  УНН

 • 12452 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине началась вакцинация от гриппа в этом сезоне. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медицинских работников, работающих с больными COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"К эпидсезону 2020-2021 годов в Украине поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией", - цитируют в пресс-службе слова Виктора Ляшко.

Так, Ляшко отметил, что несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. "Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализующих меры борьбы с COVID-19", - отметил главный санврач.

В Минздраве отметили, что в прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

Напомним, в Украине за три недели ОРВИ заболело уже более 400 тысяч человек.

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