В Украине началась вакцинация от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине началась вакцинация от гриппа в этом сезоне. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медицинских работников, работающих с больными COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"К эпидсезону 2020-2021 годов в Украине поставлено 665 тысяч доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией", - цитируют в пресс-службе слова Виктора Ляшко.
Так, Ляшко отметил, что несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. "Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализующих меры борьбы с COVID-19", - отметил главный санврач.
В Минздраве отметили, что в прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.
Напомним, в Украине за три недели ОРВИ заболело уже более 400 тысяч человек.