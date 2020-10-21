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В Україні за три тижні на ГРВІ захворіло вже понад 400 тисяч людей

В Україні за три тижні на ГРВІ захворіло вже понад 400 тисяч людей

Київ • УНН

 • 12625 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. За три тижні в Україні на ГРВІ захворіло 440 071 людей. За минулий тиждень — 145 165. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ.

“Упродовж звітного тижня на ГРВІ захворіло 145 165 осіб, із них 41,5% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 382,1 на 100 000 населення, що на 20,9% менше епідемічного порога по Україні”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях, за винятком Донецької області, де зареєстровано середній рівень перевищення епідемічного порога (на 41,9%) та Сумської — з низьким рівнем перевищення епідемічного порога (на 8,6%).

Також повідомляється, що за тиждень проти грипу щеплено 2 074 особи.

Нагадаємо, упродовж тижня з 5 по 11 жовтня на ГРВІ в Україні захворіла 159 561 особа, циркуляції грипу не зареєстровано.
З 28 вересня по 4 жовтня на ГРВІ захворіло 135 345 осіб, із них 52,6% — діти віком до 17 років.

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