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Украина ожидает более 650 тыс. доз вакцин от гриппа: завезут в течение октября-ноября

Украина ожидает более 650 тыс. доз вакцин от гриппа: завезут в течение октября-ноября

Киев  •  УНН

 • 13810 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В этом году мировые производители в Украину завезут более 650 тыс. доз вакцин от гриппа. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году общее количество людей, которые были вакцинированы против гриппа, составляло по стране 238 тыс. человек. Завоз этих вакцин в Украину - это сугубо коммерческий рынок. Что делает Минздрав - мы в том числе общаемся с мировыми производителями вакцин", - сказал министр.

Он напомнил, что в Украине пока не восстановлено собственное производство вакцин, отметив вместе с тем, что оно будет обязательно восстановлено.

"В этом году общее количество вакцин, которые собираются завезти на наш рынок мировые производители - более 650 тыс. доз. Это около 500 тыс. доз вакцины "Ваксигрип Тетра", это вакцины производителя Green Cross Corporation "Джиси флю", и это вакцина из Нидерландов Abbott Biologicals. Все эти вакцины будут завезены в течение октября-ноября, это то, что нам обещали производители. Они уже начали поставки", - заявил Степанов.

Кроме того, по его словам, на данный момент за бюджетные средства происходит закупка вакцин для иммунизации групп риска, в частности медицинских работников.

Напомним, в Украине началась вакцинация от гриппа в этом сезоне.

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