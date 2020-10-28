Степанов: перші вакцини від грипу в Україні призначені для медиків, які працюють з COVID-19

“У нас є відповідні кошти, передбачені бюджетом, і ми зараз закуповуємо вакцину за бюджетні кошти для того, щоб провести імунізацію, щеплення групп ризику, в тому числі наших медичних працівників, які працюють в тому числі з хворими на COVID-19. Це перша партія, яка вже постачається в Україну. Вона буде одразу поставлена в лікарні, щоб провести щеплення медичних працівників, які працюють з COVID-19”, — повідомив міністр.

Нагадаємо, зі слів Степанова, у цьому році світові виробники в Україну завезуть більше ніж 650 тис. доз вакцин від грипу.