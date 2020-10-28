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Степанов: перші вакцини від грипу в Україні призначені для медиків, які працюють з COVID-19

Київ • УНН

 • 11477 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Україна за бюджетні кошти закуповує вакцину від грипу для імунізації групп ризику, зокрема медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19. Це перша партія, яка вже постачається в Україну. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У нас є відповідні кошти, передбачені бюджетом, і ми зараз закуповуємо вакцину за бюджетні кошти для того, щоб провести імунізацію, щеплення групп ризику, в тому числі наших медичних працівників, які працюють в тому числі з хворими на COVID-19. Це перша партія, яка вже постачається в Україну. Вона буде одразу поставлена в лікарні, щоб провести щеплення медичних працівників, які працюють з COVID-19”, — повідомив міністр.

Нагадаємо, зі слів Степанова, у цьому році світові виробники в Україну завезуть більше ніж 650 тис. доз вакцин від грипу.

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