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Степанов: коммерческого рынка COVID-вакцин нет, но Украина заинтересована в завозе фармкомпаниями

Степанов: коммерческого рынка COVID-вакцин нет, но Украина заинтересована в завозе фармкомпаниями

Киев  •  УНН

 • 13953 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина заинтересована в том, чтобы фармакологические компании имели возможность завозить вакцины от COVID-19 на территорию страны, впрочем такой коммерческий рынок сегодня просто не существует. Так в интервью "Радио Свобода" министр здравоохранения Максим Степанов ответил на вопрос, можно ли будет купить вакцину в аптеке, чтобы человек сам выбрал препарат и производителя, передает УНН.

Цитата

“Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, наверное, ее можно будет купить. Минздрав, напротив, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите, мы ее зарегистрируем. Но только те вакцины, которые зарегистрированы на территории страны. Очень быстро проведем все свои процедуры, которые должна провести Гослекслужба. И, пожалуйста, чтобы у нас появился рынок. Просто коммерческого рынка еще нигде в мире не существует. Это так для ремарки. Ни в одной стране мира никакого коммерческого рынка нет”, — пояснил глава Минздрава.

Детали

По его словам, все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, “эффективные и безопасные”.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

По данным Министерства здравоохранения, 17 939 человек были привиты против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.

192 264 человека привито от начала кампании, из них получили 1 дозу — 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

Украинские Национальные Новости

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