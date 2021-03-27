Степанов: коммерческого рынка COVID-вакцин нет, но Украина заинтересована в завозе фармкомпаниями

Цитата
“Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, наверное, ее можно будет купить. Минздрав, напротив, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите, мы ее зарегистрируем. Но только те вакцины, которые зарегистрированы на территории страны. Очень быстро проведем все свои процедуры, которые должна провести Гослекслужба. И, пожалуйста, чтобы у нас появился рынок. Просто коммерческого рынка еще нигде в мире не существует. Это так для ремарки. Ни в одной стране мира никакого коммерческого рынка нет”, — пояснил глава Минздрава.
Детали
По его словам, все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, “эффективные и безопасные”.
Вакцинация в Украине
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).
По данным Министерства здравоохранения, 17 939 человек были привиты против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.
192 264 человека привито от начала кампании, из них получили 1 дозу — 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.
▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.