Степанов: комерційного ринку COVID-вакцин немає, але Україна зацікавлена у завезенні фармкомпаніями

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“Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, то, мабуть, її можна буде купити. МОЗ, навпаки, закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з’явиться можливість, будь ласка, привозьте, ми її зареєструємо. Але тільки ті вакцини, які зареєстровані на території країни. Дуже швидко проведемо всі свої процедури, які повинна провести Держлікслужба. І, будь ласка, щоб у нас з’явився ринок. Просто комерційного ринку ще ніде у світі не існує. Це так для ремарки. У жодній країні світу ніякого комерційного ринку немає”, — пояснив очільник МОЗ.
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За його словами, усі вакцини, які зареєстровані на території України, “ефективні і безпечні”.
Вакцинація в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).
За даними Міністерства охорони здоров’я, 17 939 осіб було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 в Україні.
192264 людини щеплено від початку кампанії, з них отримали 1 дозу — 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 людина.
▪️ Щеплення проводилося 180 мобільними бригадами по імунізації і 493 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 26 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.