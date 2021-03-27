Степанов: комерційного ринку COVID-вакцин немає, але Україна зацікавлена у завезенні фармкомпаніями

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

За даними Міністерства охорони здоров’я, 17 939 осіб було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 в Україні.

192264 людини щеплено від початку кампанії, з них отримали 1 дозу — 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 людина.

▪️ Щеплення проводилося 180 мобільними бригадами по імунізації і 493 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 26 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.