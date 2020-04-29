Степанов: ГП "Медзакупки" предлагало закупить костюмы маляра вместо костюмов биозащиты

Так, народный депутат Алексей Гончаренко поставил вопрос о том, что сегодня есть конфликтная ситуацию между Минздравом и ГП "Медицинские закупки", которая началась с закупки костюмов, которые они нашли у отечественного производителя за 245 гривен, и Минздрав нашел у фирмы, которая существовала меньше года, которая поставляла китайские костюмы по цене 490. Также вопрос заключался в том, кто теперь будет заниматься закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких, на что Степанов заявил, что: "Они не находили костюмы биологической защиты, которые нам были нужны, они находили костюмы маляра".

"Мы не закупали костюмы маляра. То, что касается в будущем закупки аппаратов искусственной вентиляции легких или защиты индивидуальной защиты, они будут происходить исключительно в рамках законодательства через уполномоченные компании", - добавил он.

Напомним, правительство поддержало выделение 100 млн гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, за эти деньги планируется закупить 200 аппаратов.