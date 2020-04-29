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Степанов: ГП "Медзакупки" предлагало закупить костюмы маляра вместо костюмов биозащиты

Степанов: ГП "Медзакупки" предлагало закупить костюмы маляра вместо костюмов биозащиты

Киев  •  УНН

 • 14148 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. ГП "Медицинские закупки" предлагало за 245 гривен закупить костюмы маляра вместо костюмов биологической защиты. Об этом во время заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Так, народный депутат Алексей Гончаренко поставил вопрос о том, что сегодня есть конфликтная ситуацию между Минздравом и ГП "Медицинские закупки", которая началась с закупки костюмов, которые они нашли у отечественного производителя за 245 гривен, и Минздрав нашел у фирмы, которая существовала меньше года, которая поставляла китайские костюмы по цене 490. Также вопрос заключался в том, кто теперь будет заниматься закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких, на что Степанов заявил, что: "Они не находили костюмы биологической защиты, которые нам были нужны, они находили костюмы маляра".

"Мы не закупали костюмы маляра. То, что касается в будущем закупки аппаратов искусственной вентиляции легких или защиты индивидуальной защиты, они будут происходить исключительно в рамках законодательства через уполномоченные компании", - добавил он.

Напомним, правительство поддержало выделение 100 млн гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, за эти деньги планируется закупить 200 аппаратов.

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