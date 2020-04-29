Степанов: ДП "Медзакупівлі" пропонувало закупити костюми маляра замість костюмів біозахисту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. ДП “Медичні закупівлі” пропонувало за 245 гривень закупити костюми маляра замість костюмів біологічного захисту. Про це під час засідання уряду повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Так, народний депутат Олексій Гончаренко поставив питання щодо то, що сьогодні є конфліктна ситуацію між МОЗ та ДП “Медичні закупівлі”, яка почалася із закупівлі костюмів, які вони знайшли у вітчизняного виробника за 245 гривень, і МОЗ знайшов у фірми, яка існувала менше року, яка постачала китайські костюми по ціні 490. Також питання полягало у тому, хто тепер займатиметься закупівлею апаратів штучної вентиляції легень, на що Степанов заявив, що: “Вони не знаходили костюми біологічного захисту, які нам були потрібні, вони знаходили костюми маляра”.
“Ми не закуповували костюми маляра. Те, що стосується у майбутньому закупівлі апаратів штучної вентиляції легень або захисту індивідуального захисту, вони будуть відбуватися виключно у рамках законодавства через уповноважені компанії”, — додав він.
Нагадаємо, уряд підтримав виділення 100 млн гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, за ці гроші планується закупити 200 апаратів.