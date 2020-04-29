Степанов: ДП "Медзакупівлі" пропонувало закупити костюми маляра замість костюмів біозахисту

Так, народний депутат Олексій Гончаренко поставив питання щодо то, що сьогодні є конфліктна ситуацію між МОЗ та ДП “Медичні закупівлі”, яка почалася із закупівлі костюмів, які вони знайшли у вітчизняного виробника за 245 гривень, і МОЗ знайшов у фірми, яка існувала менше року, яка постачала китайські костюми по ціні 490. Також питання полягало у тому, хто тепер займатиметься закупівлею апаратів штучної вентиляції легень, на що Степанов заявив, що: “Вони не знаходили костюми біологічного захисту, які нам були потрібні, вони знаходили костюми маляра”.

“Ми не закуповували костюми маляра. Те, що стосується у майбутньому закупівлі апаратів штучної вентиляції легень або захисту індивідуального захисту, вони будуть відбуватися виключно у рамках законодавства через уповноважені компанії”, — додав він.

Нагадаємо, уряд підтримав виділення 100 млн гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, за ці гроші планується закупити 200 апаратів.